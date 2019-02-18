السعودية اليوم / وفد من المملكة يبحث تبادل الخبرات مع البحرين في مجال "سوق العمل" و"مكافحة الاتجار"



المنامة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين أسامة بن عبدالله العبسي بمقر الهيئة أمس معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق له.

وأشاد الدكتور العيبان بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في الارتقاء ببيئة العمل، مثنيًا على الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق أعلى المعايير والإجراءات التي تسهم في تحصين بيئة العمل بما يصبّ في مصلحة أطراف الإنتاج، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها بما يعزز حماية حقوق العمالة الوافدة.

وأثنى على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالأشخاص التي أسهمت في تحقيق البحرين الفئة الأولى في مكافحة الاتجار ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لمستوى تعاطي الدول مع جريمة الاتجار بالأشخاص لعام 2018، منها تأسيس مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يضم مركزًا للإيواء إلى جانب نظام الإحالة الوطني، معربًا عن اهتمام المملكة العربية

من جهته أكد أسامة العبسي أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مرحبًا بتبادل الخبرات، لاسيما وأنّ تشابه بيئة العمل في المملكتين يفرض هذا النوع من التعاون، مؤكداً الاستعداد لنقل التجربة البحرينية فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار.

وأطلع العبسي الوفد على مشروع نظام تصريح العمل ومراحله وأساليب مراجعته، كما كشف للوفد عن الشراكة الدولية التي عدّت مشروع نظام تصريح العمل "المرن" أحد أهم المبادرات في الشرق الأوسط التي بالإمكان تعميمها على دول المنطقة، كما استعرض آلية العمل وإمكانية استفادة المملكة العربية السعودية منها, والجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة.

// انتهى //

19:39ت م

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المنامة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين أسامة بن عبدالله العبسي بمقر الهيئة أمس معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق له.وأشاد الدكتور العيبان بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في الارتقاء ببيئة العمل، مثنيًا على الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق أعلى المعايير والإجراءات التي تسهم في تحصين بيئة العمل بما يصبّ في مصلحة أطراف الإنتاج، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها بما يعزز حماية حقوق العمالة الوافدة.وأثنى على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالأشخاص التي أسهمت في تحقيق البحرين الفئة الأولى في مكافحة الاتجار ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لمستوى تعاطي الدول مع جريمة الاتجار بالأشخاص لعام 2018، منها تأسيس مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يضم مركزًا للإيواء إلى جانب نظام الإحالة الوطني، معربًا عن اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستفادة من تجارب وخبرات مملكة البحرين في هذا المجال.من جهته أكد أسامة العبسي أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مرحبًا بتبادل الخبرات، لاسيما وأنّ تشابه بيئة العمل في المملكتين يفرض هذا النوع من التعاون، مؤكداً الاستعداد لنقل التجربة البحرينية فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار.وأطلع العبسي الوفد على مشروع نظام تصريح العمل ومراحله وأساليب مراجعته، كما كشف للوفد عن الشراكة الدولية التي عدّت مشروع نظام تصريح العمل "المرن" أحد أهم المبادرات في الشرق الأوسط التي بالإمكان تعميمها على دول المنطقة، كما استعرض آلية العمل وإمكانية استفادة المملكة العربية السعودية منها, والجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة.// انتهى //19:39ت م0281

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