السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يرصد 46 مليون يورو لخدمات النازحين واللاجئين بالسودان



الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أعلن الاتحاد الأوروبي عن رصده للعام 2019 م مبلغ 46 مليون يورو للخدمات الخاصة بالنازحين واللاجئين في السودان وخاصة في دادفور.

وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان جين مايكل في تصريح اليوم أن للاتحاد الأوروبي مشروعات في ولايات دارفور خلال الفترات الماضية ضمن تنفيذ إستراتيجية تنمية دارفور، مؤكدًا أن الاتحاد سينفذ المشروعات عبر المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد دعم في الفترة الماضية خدمات المياه والتدريب المهني في دارفور.

وأكد أن خطة الاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة في دارفور تشمل مشروعات في مجالات الصحة وبناء القدرات وإعادة الدمج وخدمات المجتمعات المضيفة للنازحين والعائدين، مشيرًا إلى أن نطاق عمل الاتحاد خارج المدن امتدّ إلى 85 كيلو متراً بدلاً من 20 كيلو متر ، مما يعني تحسن الأحوال الأمنية بدارفور.

// انتهى //

19:04ت م

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الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي عن رصده للعام 2019 م مبلغ 46 مليون يورو للخدمات الخاصة بالنازحين واللاجئين في السودان وخاصة في دادفور.وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان جين مايكل في تصريح اليوم أن للاتحاد الأوروبي مشروعات في ولايات دارفور خلال الفترات الماضية ضمن تنفيذ إستراتيجية تنمية دارفور، مؤكدًا أن الاتحاد سينفذ المشروعات عبر المنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن الاتحاد دعم في الفترة الماضية خدمات المياه والتدريب المهني في دارفور.وأكد أن خطة الاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة في دارفور تشمل مشروعات في مجالات الصحة وبناء القدرات وإعادة الدمج وخدمات المجتمعات المضيفة للنازحين والعائدين، مشيرًا إلى أن نطاق عمل الاتحاد خارج المدن امتدّ إلى 85 كيلو متراً بدلاً من 20 كيلو متر ، مما يعني تحسن الأحوال الأمنية بدارفور.// انتهى //19:04ت م0278

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