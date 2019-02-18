السعودية اليوم / تونس تستضيف فعاليات المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات مؤسسات العمل العربي



القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

تعقد الجامعة العربية تحت رعاية الأمين أحمد أبو الغيط المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في الجمهورية التونسية، وذلك على هامش القمة العربية في دورتها العادية (30).

وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة الوزير المفوض محمد خير عبد القادر أن المؤتمر الإعلامي الثاني سيناقش مجموعة من أوراق العمل خلال ست جلسات تركز على موضوعات مختلفة مثل التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاقتصاد والإعلام الرقمي والتحديات الراهنة في المنطقة العربية والزراعة الذكية والاستثمار والتنمية في المنطقة العربية ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والاستقرار الأمني والتنمية الشاملة في المنطقة العربية، بالإضافة لجلسة حول التجارب والممارسات الناجحة وقصص النجاح لبعض مؤسسات العمل العربي المشترك.

// انتهى //

18:55ت م

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القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستعقد الجامعة العربية تحت رعاية الأمين أحمد أبو الغيط المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في الجمهورية التونسية، وذلك على هامش القمة العربية في دورتها العادية (30).وأوضح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة الوزير المفوض محمد خير عبد القادر أن المؤتمر الإعلامي الثاني سيناقش مجموعة من أوراق العمل خلال ست جلسات تركز على موضوعات مختلفة مثل التعليم واحتياجات سوق العمل في المنطقة العربية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاقتصاد والإعلام الرقمي والتحديات الراهنة في المنطقة العربية والزراعة الذكية والاستثمار والتنمية في المنطقة العربية ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والاستقرار الأمني والتنمية الشاملة في المنطقة العربية، بالإضافة لجلسة حول التجارب والممارسات الناجحة وقصص النجاح لبعض مؤسسات العمل العربي المشترك.// انتهى //18:55ت م0277

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