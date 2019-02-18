السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد يتفقد ميدانيًا أحياء وشوارع محافظة طريف



طريف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, أحياء محافظة طريف ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً سموه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وتجول سموه داخل أحياء الخالدية وأحياء العزيزية والشفاء، مؤكداً أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة.

وشدد على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز .

// انتهى //

18:52ت م

0274



طريف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, أحياء محافظة طريف ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً سموه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.وتجول سموه داخل أحياء الخالدية وأحياء العزيزية والشفاء، مؤكداً أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة.وشدد على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز .// انتهى //18:52ت م0274

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