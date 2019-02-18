السعودية اليوم / حرس الحدود التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أوقف حرس الحدود التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة بمناطق بن قردان التابعة لمحافظة مدنين جنوب شرق تونس.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أنه تم إيقاف المهاجرين وهم بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية باتجاه تونس .

// انتهى //

18:44ت م

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تونس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأوقف حرس الحدود التونسي 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة بمناطق بن قردان التابعة لمحافظة مدنين جنوب شرق تونس.وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أنه تم إيقاف المهاجرين وهم بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية باتجاه تونس .// انتهى //18:44ت م0269

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