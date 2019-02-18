

لندن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أنقذت سلطات حماية الحدود البريطانية اليوم 19 مهاجراً غير شرعي من على متن قارب صغير كان يعبر القناة الإنجليزية باتجاه مدينة دوفر.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية وقوع الحادثة دون أن يذكر تفاصيل عن طبيعة العملية أو جنسية الذين تم إنقاذهم.

وكانت السواحل الشرقية لبريطانيا شهدت خلال ديسمبر الماضي ارتفاعاً في عدد القوارب التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية، مما حدى بوزير الداخلية ساجد جافيد إعلان حالة الطوارئ فوق مياه القناة التي تعد من أكثر المعابر البحرية ازدحاماً على مستوى العالم.

// انتهى //

18:41ت م

0266



لندن 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأنقذت سلطات حماية الحدود البريطانية اليوم 19 مهاجراً غير شرعي من على متن قارب صغير كان يعبر القناة الإنجليزية باتجاه مدينة دوفر.وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية وقوع الحادثة دون أن يذكر تفاصيل عن طبيعة العملية أو جنسية الذين تم إنقاذهم.وكانت السواحل الشرقية لبريطانيا شهدت خلال ديسمبر الماضي ارتفاعاً في عدد القوارب التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية، مما حدى بوزير الداخلية ساجد جافيد إعلان حالة الطوارئ فوق مياه القناة التي تعد من أكثر المعابر البحرية ازدحاماً على مستوى العالم.// انتهى //18:41ت م0266

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا : إنقاذ 19 مهاجراً غير شرعي من على متن قارب صغير بالقرب من ميناء دوفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.