السعودية اليوم / وزيرة الداخلية اللبنانية تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي ومسؤولًا أمميًا



بيروت 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

التقت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.

وعُرضت خلال اللقاء المشاريع التي يموّلها الاتحاد الأوروبي فيما يخص الوزارة والمتعلقة بالتنمية المحلية خاصة دعم البلديات، وموضوع السجون وحقوق الإنسان لجهة تحسين أوضاع السجون على المستوى الإنساني، وتم الاتفاق على وجوب الاستمرار في تعزيز العلاقة بين وزارة الداخلية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.

كما التقت الحسن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وبحثت معه الملفات التي تتعلق بالموضوعات الإنسانية التي تمولها الأمم المتحدة.

// انتهى //

18:32ت م

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بيروت 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن اليوم في بيروت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن.وعُرضت خلال اللقاء المشاريع التي يموّلها الاتحاد الأوروبي فيما يخص الوزارة والمتعلقة بالتنمية المحلية خاصة دعم البلديات، وموضوع السجون وحقوق الإنسان لجهة تحسين أوضاع السجون على المستوى الإنساني، وتم الاتفاق على وجوب الاستمرار في تعزيز العلاقة بين وزارة الداخلية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.كما التقت الحسن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، وبحثت معه الملفات التي تتعلق بالموضوعات الإنسانية التي تمولها الأمم المتحدة.// انتهى //18:32ت م0261

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