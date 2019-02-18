شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": استمرار الرؤية غير الجيدة على نجران والان مع التفاصيل
الخليج 365- حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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