شكرا لقرائتكم خبر عن "المقرن" يستقبل فريق الاختراعات الفائز بالجائزة الذهبية في الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقبل مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن في مكتبه وفد الجامعة المشارك "الفريق البحثي" في المعرض الدولي "11" للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي أقيم بدولة الكويت خلال الفترة 27 - 30/ 1/ 2019م برعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وحقق الوفد بحصولها على الميدالية الذهبية من قبل الجهة المانحة هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا، حيث قام بتسليمها للفريق البحثي رئيس هيئة الدراسات المتطّورة والأبحاث برومانيا الدكتور ميرسا مونولسكي، وتحصّلت على الميدالية البرونزية حيث تشّرف الفريق البحثي باستلام الميدالية من راعي الحفل ممثل أمير الكويت الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت. وهنأ الوفد بما حقَّقه من إنجاز يسجل باسم الجامعة، ويعكس مدى قدرة منسوبيها وطلابها على تقديم الإضافة العلمية والعملية.

وجاءت الجائزتان عن الاختراع العلمي الذي صمَّمه فريق من نخبه أساتذة جامعة المجمعة وباحثيها، وأطلقوا عليه أسم جهاز "المقشَّع" برقم (١١٨٣٩٠٤٢٧)، وهو جهاز مصمم لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الرئة؛ نتيجة تجمّع كميات من المخاط في مجرى الهواء بصورة قد تؤدي إلى إغلاقه، ويعمل الجهاز على التخلص من هذا المخاط ويسهِّل عملية إخراجه؛ مما يساعد على تعزيز الأداء التنفسي للمريض، وإعادة تأهيل الرئتين.

وشارك في تنفيذ هذا الاختراع فريق من الأساتذة والباحثين بجامعة المجمعة، هم: د. رائد بن سليم البرادعي، د. عصام بن شرف المالكي، د. صالح بن أحمد الدهش، د. خالد بن محمد الجارالله، مع نخبة من الباحثين المميزين داخل وخارج المملكة ضمّت اللواء د. ياسر بن حسن بابعير مدير مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية، د. أناند سام أناند، أ. عبدالله بن إبراهيم البخيت، والبرفسور سامي العبدالوهاب الملحق الثقافي بكوريا الجنوبية، والبروفيسور مارك سلفن مدير مركز البحوث بجامعة مانشستر مترابلتن ببريطانيا، البرفسور د. خالد بن خلف الحربي من جامعة الملك سعود، أ. عبدالإله بن فرج الله العقاب، ود. سعيد بن صالح بانواس ممثلاً لمركز الابتكارات والاختراعات الطلابي بالجامعة.

يُذكر أن عدد الدول المشاركة في المعرض بلغ " 57 " دولة وعدد المشروعات المشاركة بلغت 117 براءة اختراع.

وعبّر أعضاء الفريق من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم لقيادات الجامعة، وعلى رأسهم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المستمر لهذه الجهود، وإتاحة هذه الفرصة وموافقته على المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية.

وشكر الفريق البحثي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وعميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور ثامر الحربي لتذليلهم كل الصعوبات التي قد تواجه أي فريق عمل أثناء أداء عمله، ودعمهم للأبحاث وبراءات الاختراع.