شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر" يبحث مع السفير السويدي لدى اليمن القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل
الخليج 365- التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، اليوم، السفير السويسري لدى اليمن بيتر سيمنبي.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن.
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