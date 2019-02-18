السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يكلف “الحارثي” أمينا عاما للتوعية بالحج والعمرة والزيارة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:31 مساءً, 18 فبراير 2019 م المناطق - الرياض أصدر معالي وزير الشؤون الاسلامية معالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ قرارا بتكليف الشيخ محسن بن سيف الحارثي أمينا عاما للتوعية الاسلامية بالحج والعمرة والزيارة. وقدم الحارثي شكره وامتننانه لمعالي الوزيز ولنائبه حفظهم الله على هذه الثقة الكريمة، سائلا المولى عزوجل الاعانة والعون على خدمة الدين والوطن وولاة الأمر حفظهم الله.

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