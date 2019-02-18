السعودية | «هيئة السياحة» تشارك بمهرجان الموروث الشعبي بدولة الكويت

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «هيئة السياحة» تشارك بمهرجان الموروث الشعبي بدولة الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

شاركت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن فعاليات مهرجان الموروث الشعبي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية في دولة الكويت بدورتها السابعة، وذلك بحضور الشيخ محمد ضيف الله شرار، مستشار سمو أمير دولة الكويت، المشرف العام على قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية.

ويضم جناح المملكة عدداً كبيراً من القطع التراثية التي تحكي تاريخ المملكة وتراثها الشعبي، إلى جانب معرض يضم صور أبرز المواقع الأثرية والتراثية والمعالم السياحية والمواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي في اليونسكو، إضافة إلى مشاركة 11 حرفيي وحرفية يقومون بعرض منتجاتهم وممارسة صناعاتهم التقليدية أمام زوّار القرية، الى جانب العروض الفلكلورية السعودية التي تقدمها فرقة من الفنون الشعبية.

يُذكَر أن قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية تبلغ مساحتها نحو 25 كيلومتر، وتضم 6 أجنحة مستقلة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقاعة للاحتفالات والمناسبات الرئيسية، وبحيرة بمساحة 11 ألف متر مربع، وسوق يحاكي أسواق الكويت القديمة، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الشعبية.