شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف انتاج 3 مصانع خمور بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت هيئة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الشرطة ، انتاج ثلاثة مصانع للخمور بالرياض ، يديرها مجموعة من العمالة الوافدة التي تقيم بصورة غير نظامية بالإضافة إلى مواطنة.



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