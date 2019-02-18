شكرا لقرائتكم تحذير لأهالي نجران : رؤية غير جيدة وعوالق ترابية حتى منتصف الليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.



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