شكرا لقرائتكم محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة في مجلس قصر البحر اليوم, معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بحضور معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي, وذلك في إطار زيارة معاليه الحالية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونقل الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الشورى تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – وتمنياته للمملكة وشعبها دوام الرخاء والعزة والرفعة في ظل القيادة الرشيدة.

واستعرض سموه ومعالي رئيس مجلس الشورى – خلال الاستقبال – العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وحرص قيادتي البلدين على تنميتها بما يعكس عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان, وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان, وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان, رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان, للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضره الوفد المرافق لمعاليه أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي, والدكتورة نوره المري, وجمال الفاخري, والدكتورة حنان الأحمدي.



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