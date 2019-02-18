شكرا لقرائتكم “المواطن” تنقل صرخة أهالي الشفية والقاحة لفتح الطرق المتضررة من الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_المسيجيد

طالَبَ أهالي الشفية والقاحة والقرى التابعة لها وعابرو طريق المسيجيد _القاحة ” التابع لمركز المسيجيد والقاحة بمحافظة “بدر “، بمنطقة المدينة المنورة عبر “متابعات الخليج 365” بلدية المسيجيد والقاحة ووزارة النقل، بضرورة فتح وصيانة الطريق الرابط بين الشفية والقاحة بعد تأثره من هطول الأمطار مؤخراً.

وأوضح السكان أن معاناتهم تبدأ من بعد مفرق الشفية على طريق الشفية والقاحة، الذي تضرر مؤخراً من الأمطار التي هطلت على المنطقة وتسببت في تضرر الأسفلت.

وأكد الأهالي أن تضرر الطريق من الأمطار ، أعاق حركة الطلاب والطالبات والموظفين، مطالبين بلدية المسيجيد والقاحة وإدارة الطرق والنقل، بصيانة الطرق المتضررة على وجه السرعة.

وكانت الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت في الأسابيع الماضية على الطريق ، قد تسببت في قطع الطرق الإسفلتية في الطريق الرئيسي الرابط بين الشفية والقاحة .



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