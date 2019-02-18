شكرا لقرائتكم إغلاق طريق عقبة ضلع ثلاث ساعات يومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 _سعيد مشهور_أبها

وافقت إمارة منطقة عسير على إغلاق الحركة المرورية على طريق عقبة ضلع لمدة ثلاث ساعات يومياً لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد من تاريخ ١٤٤٠/٦/١٩.

وقالت إن الإغلاق سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً لاستكمال العمل في موقع صيانة الانهيار الصخري والذي انطلق العمل فيه منذ أكثر من ستين يوماً.



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