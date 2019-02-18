شكرا لقرائتكم الأميرة جواهر بنت نايف تدعم أطفال السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود صباح أمس، مدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض وكان في استقبالها المدير التنفيذي للمدينة الطبية وعدد من المسؤولين.

ووقعت خلال زيارتها للمدينة اتفاقية تعاون، تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان في شهر فبراير، لدعم مرضى السرطان من خلال برنامج “بسمة حياة” للأطفال والتي تهدف إلى فتح آفاق التعاون إيماناً من الطرفين بالمسؤولية الاجتماعية بأهمية هذا التعاون الذي سوف يعود أثره على صحة المرضى وأسرهم النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.

بعد ذلك زارت سموها الأطفال المرضى في قسم الأورام للاطمئنان عليهم ، وقدمت لهم ولأسرهم الهدايا المناسبة وكان لهذه الزيارة الأثر الطيب في نفوس الأطفال وأسرهم ، وذلك لتأصيل مبادئ العطاء المستلهم من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .

من جانبه قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد لتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن زيارة سمو الأميرة جواهر بنت نايف ، لمدينة الملك سعود الطبية تأتي في إطار اهتمام سموها الكريم لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال المرضى وتأكيد التزامها بدعمهم والتخفيف من آلامهم ورسم الابتسامة على وجوههم. وأضاف الدكتور أن برنامج بسمة حياة هو إحدى مبادرات المؤسسة والتي تهدف إلى تثقيف الأطفال المرضى وتوعيتهم وأسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.

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