شكرا لقرائتكم عمران خان لـ الأمير محمد بن سلمان: لو خضت الانتخابات الباكستانية ستحصل على أصوات أكثر مني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

داعب رئيس الحكومة الباكستانية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل مغادرته إسلام آباد، في محاولة لنقل شعور الشعب الباكستاني لولي العهد الذي أنهى زيارته للبلاد بعد رحلة ناجحة استغرقت يومين.

وقبل مغادرته، عقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الأمير محمد بن سلمان، وقال خلاله “نظرت إلى هاتفي هذا الصباح وأدركت أنه إذا قرر محمد بن سلمان خوض انتخابات في باكستان، فسيحصل على أصوات أكثر مني”.

وجاء ذلك ردًا على حديث ولي العهد خلال استقباله مساء أمس الأحد في العاصمة الباكستانية، حيث أعرب الأمير محمد بن سلمان عن حبه للبلاد، قائلًا: “أنا سفير باكستان في المملكة”.

ومن جانبه، أعرب ولي العهد عن آماله بمستقبل مزدهر لباكستان، مؤكدًا أنه “في عام 2030، ستكون باكستان بجوار اقتصاد الصين والهند”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن قيادة وشعب باكستان يمكن أن يأخذا البلاد إلى آفاق اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب.



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