خطوات الاستعلام عن أحقية القيام بالحج .. وطرق الحصول علي تصريح الحج

يُمكنك الاستعلام عن أحقية القيام بالحج إلكترونيا،ً ومن المنزل دون الحاجة إلى الذهاب والكشف عن أحقية الذهاب للحج هذا العام وذلك من خلال موقع أبشر الإلكتروني، والذي يقدم خدمات عديدة لجميع المواطنين أو الوافدين للمملكة العربية السعودية ومن أمثلتها الإستعلام عن الجوازات، الإستعلام عن فاتورة المياه، الخدمات المرورية، تصاريح الحج، والإستعلام عن أحقية الحج، التي سوف نتناول الحديث عنها بالأسطر القليلة القادمة والتي يمكنك تجربتها ببساطة من المنزل.

خطوات الاستعلام عن أحقية القيام بالحج:

قامت وزارة الداخلية السعودية تسهيلًا على جميع المواطنين الاستعلام الإلكتروني عن أحقية القيام بالحج، من خلال التنسيق مع الأحوال المدنية وإنشاء وتجميع قاعدة بيانات إلكترونية، عن جميع المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية وللاستعلام عن أحقية القيام بالحج يجب إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني المباشر من هنا الخاص بالاستعلام عن أحقية الحج.

2- ادخل رقم الهوية الخاص بك.

3- اكتب الرقم المائي بطريقة صحيحة.

4- اضغط على عرض.

تم إنشاء ذلك الاستعلام لجميع المقيمين بالمملكة العربية السعودية، للتأكد من أنهم لم يسبق لهم تأدية فريضة الحج بآخر 5 أعوام ماضية.

تصريح الحج للمقيمين بالسعودية:

الاستعلام عن احقية الحج 2019

بعد إتمام الخطوات السابقة، والتأكد من أحقية الحج هذا العام يجب الحصول على تصريح للحج، والذي يتم الحصول عليه من خلال طريقتين هما:

1- إلكترونياً، من خلال الخدمة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة من هنا، والدخول على جملة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ثم طباعة التصريح.

2- أو يمكنك الحصول على التصريح من خلال شركات الحج المسجلة.