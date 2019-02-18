إستعلام التأمينات وكيفية التحقق من الاشتراك وشروط التسجيل

إستعلام التأمينات من أكثر ما يبحث عنه المواطن السعودي، حيث تقدم مؤسسة التأمينات الإجتماعية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الخدمات الالكترونية إمكانية إستعلام التأمينات والإستعلام عن أسماء ومستحقات العاملين في القطاع العام أو الخاص، وقامت المؤسسة بتطوير هذه الخدمات؛ لتسهيل الإستفسار عنها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر المؤسسة، وحول إستعلام التأمينات موضوعنا اليوم.

إستعلام التأمينات

يمكنكم إستعلام التأمينات أو الإستعلام عن التأمينات برقم الهوية ، يمكن لجميع موظفي المملكة الإستفسار عن الوضع الوظيفي من خلال خدمة التأمينات، بالإضافة إلى إمكانية الإستفسار عن الرواتب المسجلة في التأمينات سواء كان الموظف عاملًا، أو في حالة المعاش التقاعدي، أو عاجزاً عن العمل، ويمكن الإستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول إلى بوابة التأمين الإجتماعي عبر الضغط على اسم الموقع.

ثم إضغط على خيار (الخدمات الإلكترونية).

بعد ذلك قم بإختيار خدمة (التأمينات عبر الإنترنت).

ثم قم بتحديد التحقق من الإشتراك.

بعدها قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، أو رقم السجل المدني، أو رقم الإقامة الخاص بالمشترك.

ثم إضغط على زر (إستعلام).

ستلاحظ ظهور صفحة تالية تحتوي على جميع البيانات والحالة الخاصة بك، والوضع الوظيفي، والفترة التأمينية.

كيفية التحقق من الإشتراك في التأمينات

تتيح هذه الخدمة إمكانية التأكد عما إذا كان الموظف مسجلاً في مؤسسة التأمينات أم غير مسجلًا بها، ويُمكن الإستعلام من خلال الطريقة التالية:

أولًا الدخول إلى بوابة التأمين الإجتماعي

ثم إضغط على خيار (الإستعلام عن الإشتراك في التأمينات).

بعد ذلك قم بإختيار خدمة التأمين، وإدخال رقم السجل المدني.

ثم إضغط على زر (تحقق).

شروط تسجيل مدة التأمينات الإجتماعية

قامت مؤسسة التأمينات بالمملكة بوضع عدد من الشروط التي يمكن من خلالها تقديم الطلبات، وهذه الشروط هي: