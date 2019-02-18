رابط التقديم على المساعدة المقطوعة 1440 والاستعلام عنها برقم السجل المدني عبر موقع وزارة العمل...

التقديم على المساعدة المقطوعة، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن رابط مباشر للتقديم على المساعدات المقطوعة، وقد وفرنا لكم عبر موقعنا نجوم مصرية رابط الاستعلام وشروط التقديم، ولكي لا يعرف ما هي المساعدة المقطوعة، هي عبارة عن تخصيص مبلغ من المال تخصصه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود الذين يتم اختيارهم والموافقة عليهم حسب شروط وأحكام محددة تتوافق مع متطلبات الضمان الاجتماعي.

التقديم على المساعدة المقطوعة

وتعتبر المساعدة المقطوعة من أفضل برامج الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة العمل والتنمية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا هذا كيفية التقديم للحصول علي المساعدة المقطوعة 1440.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدداً من الشروط التي يجب استيفاؤها للنظر في الطلب، وقد قسمت هذه الشروط إلى عده فئات، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، وبعضها لا يشمل الضمان الاجتماعي، وهي للرجال والنساء والأيتام.

ومن شروط التقديم على المساعدة المقطوعة والاستفادة منها:-

لا يجوز أن يتجاوز الدخل الشهري الحد المسموح به مقابل الصرف.

عدم وجود سجلات أو تراخيص تجارية.

عدم وجود العمالة المهنية.

لا يجوز أن يتجاوز عدد العمال غير المهنيين ثلاثة عمال.

مسموح (الأرامل ، المطلقات ، النساء المهجورات ، الأقارب المفقودون أو المفقودون ، المعوقون ، أسر السجناء)

المستندات المطلوبة للتقديم في المساعدة المقطوعة

بعد استيفاء الشروط المطلوبة للاستفادة من المساعدة المقطوعة، يجب تجهيز المستندات المطلوبة وإرفاقها بالطلب علي النحو التالي:

بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة لأي شخص لديه عائله مع الأصل للمطابقة.

البيانات المتاحة علي نظام الكمبيوتر.

رابط الاستعلام والتقديم على المساعدة المقطوعة

يمكن التقديم الآن على المساعدة المقطوعة والاستفادة منها وذلك من خلال الدخول لرابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لهذا الشهر برقم السجل المدني.