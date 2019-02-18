شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ خليص يفتتح الموقع الرابع لمبادرة «درب الأنبياء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

افتتح محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، الموقع الرابع لمبادرة محافظة خليص «درب الأنبياء لخدمة ضيوف الرحمن»، في مركز وادي ستارة، وهي النقطة الأبعد عن مكة المكرمة بـ300 كم في اتجاه القادمين إلى المدينة المنورة.

واختير الموقع الرابع في مكان هام جداً وعلى البوابة الشمالية لمحافظة خليص بوادي ستارة، وفي منطقة أحوج ما يكون فيها ضيوف الرحمن للخدمات المختلفة.

وبدأ الحفل الخطابي بتشريف محافظ خليص، وحضور رؤساء الدوائر الحكومية، ورئيس مركز وادي ستارة سامي السلمي، ورئيس مركز الظبية والجمعة خالد الحارثي، والداعم لهذا الموقع الشيخ عمري خميس، ومشايخ وعمدة وأعيان محافظة خليص عموماً ومركز ستارة خصوصاً.

وأستُهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس المركز سامي السلمي، تحدث فيها عن أهمية هذه المبادرة، مقدماً شكره للمحافظ ولجميع رؤساء الدوائر الحكومية، والقطاع الثالث من الجمعيات واللجان والمكاتب التعاونية والمتطوعين، الذين شاركوا في هذا الموقع.

ثم تحدث عضو اللجنة المشرفة على المبادرة رجا الله السلمي، مبيناً فضل العمل التطوعي وهذا الخير الكبير الذي فتحهُ الله على طريق الحاج والمعتمر، مثمناً دور الجهات التي عملت على هذا الموقع، ثم قدَّم عرضاً مرئياً للمبادرة ومراحل البناء والجهات المشاركة والداعمة في هذا الموقع.

وتحدث محافظ خليص بكلمة قدَّم فيها شكره لأهالي مركز وادي ستارة الغير مستغرب عليهم مثل هذه الأعمال الخيرية، وتقديم المعونة لضيوف الرحمن، مؤكداً أن ذلك متأصلٌ فيهم من عهد الآباء والأجداد، مقدماً كذلك شكره لجميع الجهات بدءاً من رئيس المركز والمكتب التعاوني واللجان والفرق التطوعية ومكتب تعليم خليص، والمدارس التي شاركت بفعالية سواء من البنين أو من البنات، حامداً الله سبحانه وتعالى أن منّ عليهم بهذه النعمة لخدمة ضيوف الرحمن.

عقب ذلك، تم تكريم الداعم لهذا الموقع الشيخ عمري بن خميس من قِبل المحافظ، الذي تجول بعدها والحضور داخل المقر للوقوف على الجهات المشاركة في الموقع، وشارك في تقديم الهدايا لوفود الرحمن الذين صادف تواجدهم هناك خلال حفل الافتتاح.