شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى لبنان يلتقي السفير البابوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) التقى السفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري، في بيروت اليوم (الاثنين)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري. التقى السفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري، في بيروت اليوم (الاثنين)، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري. وتخلل اللقاء نقاش وحوار حول الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة محلياً ودولياً. صور صور صور



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