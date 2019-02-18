شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: السعودية قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية اليوم (الاثنين)، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق، وذلك للسلام عليه بمناسبة زيارتهم للبحرين.

ورحب ملك البحرين في بداية الاستقبال برئيس هيئة حقوق الإنسان، معربًا عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي في الميادين كافة، خصوصاً ما يتعلق بدعم التوجهات الدولية الهادفة لحماية حقوق الإنسان.

ونوه بالمواقف المشرفة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الداعمة لمملكة البحرين وشعبها، وجهوده في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية السعودية، منوهًا بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة.

وأثنى الملك حمد بن عيسى، على اهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان وما قطعته من شوط كبير في تعزيز هذه الحقوق ورعاية المواطنين والحرص على تعزيز هذه الحقوق، لافتًا النظر إلى سجل البحرين المشرف بحقوق الإنسان، والحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين في المجالات كافة.

وأعرب الدكتور العيبان، عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال زيارته لمملكة البحرين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والتلاحم والتقارب الأخوي بين البلدين، مشيدًا بما حققته البحرين من إنجازات رائدة وتقدم مستمر في مختلف المجالات.