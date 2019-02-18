شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ورشة عمل لرفع جودة التعليم في «أدفانسيد جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح شبرق (جدة)

استضافت كلية جدة العالمية بالشراكة مع منظمة الاعتماد الأكاديمي العالمي، مؤتمر جودة التعليم «أدفانسيد» الدولي، الذي أُقيم على مسرح الكلية يوم أمس (الأحد).

واشتمل المؤتمر على 25 ورشة عمل في مختلف المجالات لرفع جودة التعليم، وتطوير مخرجات التعليم العام والعالي لتتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ ومتطلبات تحقيقها في سوق العمل، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة وعدد من المتحدثين والمحاضرين من دول مختلفة.

وانعقد على هامش المؤتمر معرضاً شاملاً للتعليم وأدواته وطرق تحسين مخرجاتها من برامج وتقنيات عالية الأداء.

وتضمنت ورش العمل ورشة بعنوان «كن رئيس لجنة التقييم أو عضو فريق»، والتي كانت فرصة تعلم مهنية فريدة من نوعها مع جورج غريفين.

وقدَّم كريستوفر ديليشيو ورشة عمل تحت عنوان «تصميم واستخدام نتائج تعلم الطلاب لوضع خطط دراسية أفضل».

ومن بين ورش العمل، «كيف تكون عضو فريق ناجح؟» والتي قدمتها مها باوزير، و«كيف تكتب تقرير للجودة» للدكتورة ماريا اوجيدا، وقدَّم دان لي مونيه «التوجهات الجديدة في الاعتماد الأكاديمي».

وأكد عميد كلية جدة العالمية المكلف الدكتور طارق حمدي، حرص الكلية على مواكبة التطورات في قطاع التعليم وأحدث تقنياته المستخدمة في البيئة التعليمية.