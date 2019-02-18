شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس وزراء باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر لرئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، إثر مغادرته باكستان. وقال ولي العهد: «دولة السيد / عمران خان حفظه الله رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري».



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