السعودية | تأكيد سعودي باكستاني على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة

شكرا لقرائتكم تأكيد سعودي باكستاني على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفقت السعودية وباكستان على سلام شامل في الشرق الأوسط وفق المبادرة العربية، كما شدد الجانبان على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة عاصمتها القدس.

كما اتفقت الرياض وإسلام آباد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للسلام بين الهند وباكستان. كما شددت الرياض وإسلام آباد على أهمية التسوية السياسية لاستقرار أفغانستان.

وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، باكستان بعد زيارة استغرقت يومين.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في اليوم الثاني من زيارته لباكستان بمقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكُتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأحد، توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

كما نوه باهتمام المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي.