، نجاة طالبات من جامعة الباحة إثر حادث مروري في بني مالك ،

محمد بن مسعود - الدمام - حافلتهن تصادمت مع 3 مركبات.. بلا إصابات

نجت مجموعة طالبات كن قادمات من جامعة الباحة للبنات، باتجاه مركز بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، من حادث تصادم مروري تعرضت له الحافلة التي تُقلهن، وذلك بسبب انعدام الرؤية؛ لكثافة الضباب والذي غطى المنطقة بما فيها الطرق الرابطة.

وكانت حافلة طالبات الجامعة في طريقها لمركز بني مالك قادمةً من منطقة الباحة، حيث تعرضت لحادث تصادم مروري مع ثلاث مركبات، وهو ما أدى لإصابة شخص من الأطراف الأخرى في الحادث، وسلامة الآخرين بما في ذلك الطالبات، واللاتي أصبن بالخوف والهلع.

وتولت فرقتان إسعافيتان من مستشفى القريع بني مالك نقل المُصاب، والمساعدة في علاج حالات بسيطة في الموقع دون حاجتها للنقل للمستشفى.