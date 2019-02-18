، شاهد.. مهرجان الزهور والحدائق الـ13 يستعد للانطلاق في ينبع الصناعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل فعاليات منوعة متعددة تبدأ في 28 فبراير وتستمر شهراً برعاية "الخليج 365"

ينطلق قريباً مهرجان الزهور والحدائق في نسخته الثالثة عشرة، الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة، بتفاصيله الجميلة وقدرته على صياغة عنوان مغاير مليء بالمتعة والإثارة، برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365".

وسيمنح المهرجان الباحثين عن المتعة الفرصة المثالية لهم للاستمتاع بكل تفاصيل المهرجان المذهلة، والتي تعطي الضيوف الفرصة لقضاء لحظات من السعادة مع الأحبة وأفراد العائلة في مواقع متعددة، وقد أحيطت بالمهرجان تلال الزهور ورائحتها التي تنتشر في أرجاء المكان.

وسيقام المهرجان في حديقة المناسبات بينبع الصناعية، اعتباراً من يوم 28 فبراير من الشهر الجاري، فيما جاء اختيار توقيت إقامة المهرجان بالتزامن مع أفضل الفترات لزراعة النباتات والأزهار الموسمية.

كما أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان أضيف لها العديد من الفعاليات المشوقة لهذا العام على وجه الخصوص، فالزوار بمختلف شرائحهم واهتماماتهم لهم موعد مع الإخراج والأفكار الإبداعية لمناطق ومرافق وزوايا المهرجان لهذا العام.

وجاء تنوع الفعاليات لشمولية البرامج المقدمة من خلال عدد كبير من الفعاليات والأنشطة التي جاءت مواكبة لطموحات ورغبات زوار المهرجان.

وتسعى اللجنة المنظمة للمهرجان على تقديم الجديد والمفيد في كل نسخ المهرجان طوال الأعوام السابقة مع المحافظة على قالب الإبداع والابتكار في المفهوم العام، إضافة إلى تقديم توعية المجتمع والأسرة بمفهوم النباتات والأزهار وتصميم وتنسيق الحدائق والزهور ونباتات الزينة ونباتات الظل والمستلزمات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي تتمحور حول الزهور ونباتات الزينة.

ويقدم المهرجان التوعية والترفيه للزوار بكافة شرائحهم، إضافة إلى العديد من الأركان المختلفة من تنسيق وبيع الزهور وزراعة وتأثيث وصيانة الحدائق المنزلية وحديقة الفراولة والأدوات الزراعية ومنتجات المشاتل والشركات المتخصصة في مجالات ذات علاقة بالتشجير ومفروشات الحدائق وأنظمة الري والأسمدة والبذور وحديقة التدوير وهي أحد الأفكار المتجددة كل عام لترسيخ ثقافة إعادة الاستخدام والتدوير.

كما سيفاجئ المهرجان هذا العام زواره بعين الزهور والتي ستتيح للزائر مشاهدة أجنحة المهرجان من زوايا وارتفاعات مختلفة بإطلالة رائعة.

يشار إلى أن مهرجان الزهور والحدائق دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية مرتين كأكبر سجادة للزهور بالتنافس مع مدن عالمية عامي 2014 و2017، وما زال المهرجان يحتفظ بالرقم القياسي العالمي كأكبر سجادة زهور في العالم حتى الآن، فيما بلغ عدد زوار المهرجان في النسخة الماضية أكثر من مليوني زائر.