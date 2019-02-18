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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
"الأرصاد" تنبه إلى استمرار الرؤية غير الجيدة على نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-18
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
06:01 PM
بسبب العوالق الترابية.. حتى الواحدة بعد منتصف الليل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، "الأرصاد" تنبه إلى استمرار الرؤية غير الجيدة على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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