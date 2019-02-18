، وزير الخارجية يتناول مع نائب رئيس مجلس وزراء الصومال العلاقات بين البلدين ،

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية مهدي محمد جوليد، والوفد المرافق له.
ولدى وصول نائب رئيس الوزراء صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجلّ الزوار.
وبدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال واللقاء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة السفير عبدالإله آل الشيخ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، كما حضرها الوفد المرافق لنائب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.
وزير الخارجية يتناول مع نائب رئيس مجلس وزراء الصومال العلاقات بين البلدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-18
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية مهدي محمد جوليد، والوفد المرافق له.
ولدى وصول نائب رئيس الوزراء صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجلّ الزوار.
وبدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال واللقاء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة السفير عبدالإله آل الشيخ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، كما حضرها الوفد المرافق لنائب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
05:54 PM
في لقائهما بديوان الوزارة بالرياض
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية مهدي محمد جوليد، والوفد المرافق له.
ولدى وصول نائب رئيس الوزراء صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجلّ الزوار.
وبدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال واللقاء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة السفير عبدالإله آل الشيخ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، كما حضرها الوفد المرافق لنائب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.
، وزير الخارجية يتناول مع نائب رئيس مجلس وزراء الصومال العلاقات بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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