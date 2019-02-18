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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، اليوم، السفير السويسري لدى اليمن بيتر سيمنبي.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن.
"آل جابر" يبحث مع السفير السويدي لدى اليمن القضايا ذات الاهتمام المشتركوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-18
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، اليوم، السفير السويسري لدى اليمن بيتر سيمنبي.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
05:51 PM
خلال لقائهما في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، اليوم، السفير السويسري لدى اليمن بيتر سيمنبي.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافةً إلى استعراض جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية والتنموية في اليمن.
، "آل جابر" يبحث مع السفير السويدي لدى اليمن القضايا ذات الاهتمام المشترك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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