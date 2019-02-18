طالب في كلية التقنية بأبها يوجه ضربة دامية لرأس مدربه داخل القاعة ويلوذ بالفرار.. ومصادر تكشف تفاصيل...

وجه أحد الطلاب بالكلية التقنية في أبها ضربة عنيفة لمدربه، داخل قاعته التدريبية ظهر اليوم، حيث غافله وضربه على رأسه، بعدما أطلق عبارات غير لائقة متلفظاً على المدرب، ثم هرب من الموقع.

ووفقال لـ”سبق” قالت مصادر إنه عندما حانت نهاية المحاضرة داخل قاعة التدريب بفرع الكلية في حي الموظفين، ظهر اليوم، كما أطلق المتدرب، وهو مستجدّ في المستوى الأول في تخصص المساحة، عبارات غير لائقة ثم غافل المدرب وضربه على رأسه بهاتفه الجوال، وهرب خارج أسوار الكلية.

وأضافت المصادر: نُقِل المعتدى عليه إلى العيادة الطبية، فيما باشر مشرف الفرع الواقعة، وتم تحويل المدرب إلى مستشفى عسير المركزي بعد حضور الهلال الأحمر، وتسلم الجهات الأمنية للواقعة.