وصف موقع إخباري روسي فيديو استقبال المقاتلات الباكستانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أجواء إسلام أباد بـ “المشهد المهيب”. وقال موقع “سبوتنيك عربي” رافقت المقاتلات الحربية، طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء باكستان، ترحيباً بمقدمه، كما نشر حساب الحكومة الباكستانية، على “تويتر”، مقطع فيديو يظهر مرافقة طائرات F16 وطائرات الرعد الباكستانية للطائرة حتى هبوطها في مطار إسلام أباد.

وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى إسلام أباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال هي الأولى منذ توليه في 2017.

وقال الأمير محمد بن سلمان؛ إن المملكة وقّعت اتفاقيات بـ 20 مليار دولار مع باكستان، مضيفاً أن أمام باكستان مستقبلاً باهراً، وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وتابع سموه خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان: “وقّعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة”.

كانت هذه تفاصيل خبر موقع روسي عن فيديو طائرة ولي العهد ومقاتلات الرعد وإف 16: المشهد مهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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