أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن هناك ما يزيد على مليونَي باكستاني يعملون في المملكة ويسهمون بنصيبهم في مشروع التنمية بين السعودية وباكستان.
وقال ولي العهد في كلمة له، اليوم، إن “إخواننا في باكستان يسهمون في اقتصاد السعودية”. وأضاف سموه: أتمنى كل التوفيق لفخامة الرئيس ودولة الرئيس في خدمة باكستان والشعب الباكستاني، وهناك ما يزيد على مليونَي باكستاني يعملون في المملكة ويسهمون بنصيبهم في مشروع التنمية بين المملكة وباكستان، وشارك الإخوة الباكستانيون بصدق وفعالية في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة، وخاصة التوسعة الضخمة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وكان الرئيس الباكستاني، قد قلّد اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أرفع وسام مدني في البلاد “نيشان باكستان”، وذلك عقب استقباله في القصر الرئاسي اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يكشف عدد الباكستانيين الذين يعملون في المملكة.. وهكذا شاركوا في عملية التنمية الضخمة التي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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