خادم الحرمين يستقبل المفتي وأمراء وعلماء ومواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الاثنين، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قدِموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وكان من بين الحضور، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير نواف بن سعود بن هذلول.

وحضر اللقاء أيضًا؛ الأمير محمد بن بدر بن محمد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل، والأمير تركي بن ناصر بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير سعود بن بدر بن سعود، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير سلطان بن خالد بن ثنيان.