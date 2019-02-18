شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يبحث مع سفير اليابان الموضوعات المتعلقة بالفضاء وتطويرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، اليوم (الاثنين)، سفير دولة اليابان لدى المملكة السيد تسوكاسا إيمورا. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالفضاء والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.



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