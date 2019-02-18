شكرا لقرائتكم خبر عن 67.5 مليار ريال استثمارات سعودية - باكستانية في الطاقة والبتروكيماويات والتعدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مذكرات تفاهم مع الجانب الباكستاني، بقيمة 67.5 مليار ريال، وذلك ضمن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الحالية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وفي هذا الإطار تم توقيع أربع مذكرات تفاهم واتفاقية واحدة في مجالات الطاقة والتعدين مع الجانب الباكستاني، التي تأتي ضمن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منها مشروع مذكرة تفاهم بقيمة 22.5 مليار ريال، للاستثمار في قطاع التعدين بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في قطاع الثروة المعدنية والاستثمار في مشاريع التعدين في باكستان، للمستثمرين السعوديين وفي مقدمتهم شركة معادن، ومشروع مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 7.5 مليار ريال؛ بهدف تسهيل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد من المستثمرين السعوديين وفي مقدمتهم الشركة العالمية لمشاريع المياه والكهرباء (أكوا باور).

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الباكستاني، للاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بقيمة 37.5 مليار ريال، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في أسواق الطاقة والبتروكيماويات الباكستانية عن طريق الاستفادة من الزيت الخام العربي السعودي، إضافة إلى توقيع مشروع اتفاقية لتزويد باكستان بإمدادات الوقود بقيمة مليار ريال شهريا وتجدد سنويا لمدة 3 سنوات؛ بهدف تأمين إمدادات الوقود لباكستان، وتشمل الزيت الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال LNG عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية في باكستان، بمبلغ يقدر بنحو 1.2 مليار ريال من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

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