شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 388 سلة غذائية بمديرية حيران في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 388 سلة غذائية تزن 28 طناً و712 كيلوغراماً للنازحين والمتضررين بمناطق السادة الشرافية والسادة الظهر في مديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2300 فرد. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 388 سلة غذائية تزن 28 طناً و712 كيلوغراماً للنازحين والمتضررين بمناطق السادة الشرافية والسادة الظهر في مديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2300 فرد. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً. صور صور صور صور صور



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