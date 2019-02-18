شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يواصل جولاته التفقدية للمحافظات الشرقية للمنطقة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يواصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز غداً (الثلاثاء)، جولاته بزيارة المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارة بعددٍ من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، وكذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير تلك المحافظات.

ويدشن الأمير بدر بن سلطان، عددًا من المشروعات والمبادرات، ويزور عدداً من المشايخ والأعيان، كما يلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظات المزمع زيارتها، وسيقف خلال زيارته لمحافظات المويه، والخرمة، ورنية، وتربة، وميسان، والطائف ميدانياً على عدد من المشروعات، ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، ومناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

يرافق نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.

من جهة أخرى استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة اليوم (الاثنين)، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة السفير جمال أبو الخير.

واستمع خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الفرع، والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً فيما يتعلق بالحج والعمرة.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، المهندس عبدالله بن مشيط.

واطلع خلال اللقاء على أعمال الفرع الهادفة لتحفيز الاستثمار في المنطقة ومحافظاتها، وتوفير الفرص الاستثمارية بما يتواءم ورؤية المملكة 2030.