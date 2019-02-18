مركز الملك سلمان يوزع 1400 كرتون تمر في مديريتي الغيضة ومنعر بالمهرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) 1400 كرون تمر في مديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، استفاد منها 8400 فرد. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) 1400 كرون تمر في مديريتي الغيضة ومنعر بمحافظة المهرة، استفاد منها 8400 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز. صور صور صور



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