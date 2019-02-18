شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد القادم.. إغلاق عقبة ضلع جزئياً لمدة 5 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وجه مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، خطابات إلى 5 إدارات حكومية في عسير شملت الأمانة وإدارات التعليم والصحة والمياة والنقل والمبني على موافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بشأن الحاجة للإغلاق الجزئي نتيجة الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني في عقبة ضلع قبل وبعد موقع العمل، وذلك لمدة 3 ساعات بدءاً من الساعة 8:30 يوم (الأحد) القادم، ولمدة 5 أيام وفق حاجة فرع وزارة النقل والشركة المنفذة للمشروع.

وسيكون الإغلاق أسفل عقبة ضلع قبل النفق الثاني قبل موقع العمل، وبعد تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة.