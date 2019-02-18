شكرا لقرائتكم خبر عن أمير «الشمالية»: المنطقة ستشهد نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية ومشاريع الغاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طريف)

بدأ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، جولته التفقدية لمحافظة طريف، استهلها باستقبال القادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وجموع المواطنين في مقر المحافظة.

وعبر أمير منطقة الحدود الشمالية في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة طريف والوقوف على شؤون إخوته وأبنائه المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، مؤكداً أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية.

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم.

وأضاف: «أحب أن أؤكد لأبناء منطقة الحدود الشمالية عموماً ومحافظة طريف على وجه الخصوص، بأن المنطقة ستشهد نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية، ومشاريع الغاز، وكذلك ما تنتظره المنطقة من أنشطة اقتصادية متنوعة وقبل ذلك ما تزخر به المنطقة من موارد بشرية سنعمل جميعاً على تنميتها ورفع مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة».

وشملت جولة أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة عدد من الأهالي في منازلهم حيث قام بزيارة: أبناء سليمان بن صالح الحازمي، والعقيد المتقاعد فايز بن اسماعيل الأحمد، وسعد بن سعيد المرجان.

رافق الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال الجولة وكيل الإمارة المكلف محمد بن سلطان بن جريس، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالله بن خلف الشمري، ومستشار الأمير حسن الجاسر، ومحافظ محافظة طريف بدر بن نجر الصقر، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والعسكرية.

وعلى صعيدٍ متصل افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مبنى مكتب العمل بمحافظة طريف، حيث كان في استقباله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري بن علي العنزي، وعدد من المسؤولين في المكتب.

وقام الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بقص شريط الافتتاح للمكتب، مطلعاً علي آلية استقبال المراجعين من خلال خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية.

وتجول أمير منطقة الحدود الشمالية والحضور في أرجاء المكتب، مستمعاً لشرح عن أقسام المبنى وما يقدم من خدمات، كما اطلع على آلية العمل في أقسام المكتب، مؤكداً خلال حديثه مع العاملين في المكتب، أهمية الاستفادة من التقنية وتوظيفها في مختلف الأعمال، حاثاً إياهم على التفاني في العمل وخدمة المراجعين من لحظة الاستقبال وحتى إنجاز الخدمة.