الشبانة وشودري يبحثان أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد

التقى وزير الإعلام تركي الشبانة في إسلام أباد اليوم، وزير الإعلام بجمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لباكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة للاستفادة من خبرات الجانبين، وآليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى لخدمة القضايا المشتركة.

وتسلم الوزير الشبانة في ختام الاجتماع، هدية تذكارية بهذه المناسبة من نظيره تشودري، ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر الاجتماع رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك، ورئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، ووكيل الوزارة للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين.