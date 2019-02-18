الإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمرا اليوم بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في بلاده بأثر فوري.
وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي، والإعلام فؤاد شودري الباكستانيان في تغريدتين على تويتر إن الأمير محمد بن سلمان أفرج عن السجناء الباكستانيين بناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان، وفق ما أورده موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني اليوم.
وقال قريشي في تغريدته "وافق الأمير محمد بن سلمان على الإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في السعودية بأثر فوري".
وأضاف قريشي "سوف تتم مراجعة قضايا السجناء الباقين، إن الشعب الباكستاني يشكر الأمير على استجابته الفورية لطلب رئيس الوزراء".
من جانبه، قال وزير الإعلام شودري في تغريدته "بناء على طلب رئيس وزراء باكستان، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمرا بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين بالسعودية".
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