، "القصبي": حفاوة استقبال ولي العهد في باكستان عكست عمق علاقات البلدين الإستراتيجية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن "المواصفات" ستعمل على تعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني في ممارسات الجودة

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية باكستان الإسلامية، تؤكد متانة العلاقة بين قيادة وشعبي البلدين، وترسخ ريادة المملكة العربية السعودية إسلاميًا وعالمياً.

وقال "القصبي": الزيارة شهدت توقيع برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة، في إطار تعزيز التعاون الفني بين الجانبين ودعم التبادل التجاري والاستثمارات البينية بين المملكة وباكستان.

وأضاف: الهيئة ستسعى بشكل حثيث لتفعيل هذا البرنامج وتحقيق مستوى أفضل من التعاون بين المملكة وباكستان في مجال المواصفات القياسية وتطبيقات وممارسات الجودة، بما يدعم ويحفز العلاقات التجارية والاستثمارية المتميزة بين البلدين.

وثمّن "القصبي" الحفاوة البالغة التي استقبل بها سمو ولي العهد في جمهورية باكستان الشقيقة، بما يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وما يكنه الشعب الباكستاني الشقيق لقيادة وشعب المملكة.