محمد بن مسعود - الدمام - ترجم البرازيلي شاموسكا المدير الفني لفريق الفيصلي أفضلية فريقه في الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الجولة للمرة الأولى له، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمد الله للمرة الثانية له، في حين توج جمهور الهلال بلقب الجمهور المثالي.

وجاء اختيار البرازيلي شاموسكا بعد أن قاد فريقه لتحقيق انتصار مثير على مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن كان متأخراً بفارق هدفين حتى الدقيقة 87، ليتمكن لاعبو فريقه من قلب الطاولة بتسجيلهم ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة خطفوا بها نقاط المباراة.

فيما اختير عبدالرزاق حمد الله لجائزة أفضل لاعب حينما سجل هدفي النصر وقاد فريقه للفوز على الأهلي في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ليسجل نفسه في قائمة أفضلية الجولة للمرة الثانية بعد أن كان قد حقق الجائزة في الجولة الـ 13.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى نادي الهلال الذي حققها أربع مرات في الجولات (8، 9، 12، 18)، ليصبح ثاني أكثر جمهور يحصل على الجائزة خلف الجمهور الاتحادي الذي حصل على الجائزة سبع مرات خلال الجولات الماضية.

ويتحصل أفضل ومدرب وأفضل لاعب في الجولة على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لكل منهما، في حين يتم تكريم الجمهور المثالي بدرع تذكارية، مقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

"مدرب الفيصلي" و"حمد الله" و"جمهور الهلال" يحققون نجومية الجولة 20 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18 ترجم البرازيلي شاموسكا المدير الفني لفريق الفيصلي أفضلية فريقه في الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الجولة للمرة الأولى له، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمد الله للمرة الثانية له، في حين توج جمهور الهلال بلقب الجمهور المثالي.

وجاء اختيار البرازيلي شاموسكا بعد أن قاد فريقه لتحقيق انتصار مثير على مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن كان متأخراً بفارق هدفين حتى الدقيقة 87، ليتمكن لاعبو فريقه من قلب الطاولة بتسجيلهم ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة خطفوا بها نقاط المباراة.

فيما اختير عبدالرزاق حمد الله لجائزة أفضل لاعب حينما سجل هدفي النصر وقاد فريقه للفوز على الأهلي في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ليسجل نفسه في قائمة أفضلية الجولة للمرة الثانية بعد أن كان قد حقق الجائزة في الجولة الـ 13.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى نادي الهلال الذي حققها أربع مرات في الجولات (8، 9، 12، 18)، ليصبح ثاني أكثر جمهور يحصل على الجائزة خلف الجمهور الاتحادي الذي حصل على الجائزة سبع مرات خلال الجولات الماضية.

ويتحصل أفضل ومدرب وأفضل لاعب في الجولة على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لكل منهما، في حين يتم تكريم الجمهور المثالي بدرع تذكارية، مقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين. 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 04:42 PM ترجم البرازيلي شاموسكا المدير الفني لفريق الفيصلي أفضلية فريقه في الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الجولة للمرة الأولى له، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب للمغربي عبدالرزاق حمد الله للمرة الثانية له، في حين توج جمهور الهلال بلقب الجمهور المثالي.

وجاء اختيار البرازيلي شاموسكا بعد أن قاد فريقه لتحقيق انتصار مثير على مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن كان متأخراً بفارق هدفين حتى الدقيقة 87، ليتمكن لاعبو فريقه من قلب الطاولة بتسجيلهم ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة خطفوا بها نقاط المباراة.

فيما اختير عبدالرزاق حمد الله لجائزة أفضل لاعب حينما سجل هدفي النصر وقاد فريقه للفوز على الأهلي في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ليسجل نفسه في قائمة أفضلية الجولة للمرة الثانية بعد أن كان قد حقق الجائزة في الجولة الـ 13.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي إلى نادي الهلال الذي حققها أربع مرات في الجولات (8، 9، 12، 18)، ليصبح ثاني أكثر جمهور يحصل على الجائزة خلف الجمهور الاتحادي الذي حصل على الجائزة سبع مرات خلال الجولات الماضية.

ويتحصل أفضل ومدرب وأفضل لاعب في الجولة على جائزة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لكل منهما، في حين يتم تكريم الجمهور المثالي بدرع تذكارية، مقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

، "مدرب الفيصلي" و"حمد الله" و"جمهور الهلال" يحققون نجومية الجولة 20 ،

المصدر : الخليج 365

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