، "الغامدي" يناقش الخطط التشغيلية لـ"بيئة مكة" خلال الحج ،

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ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم الاثنين، الخطة التشغيلية لموسم الحج للتأكد من جاهزية الفرع لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.
وحضر الاجتماع نائب المدير العام الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي ، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع بن عيسى الخيبري، ومدير المحاجر في فرع منطقة مكة المكرمة فؤاد الغامدي، لمناقشة كافة الخطط البيطرية والمحجرية التي أعدت لموسم الحج .
وحث "الغامدي" الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة" بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.
وثمّن جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن .
"الغامدي" يناقش الخطط التشغيلية لـ"بيئة مكة" خلال الحجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم الاثنين، الخطة التشغيلية لموسم الحج للتأكد من جاهزية الفرع لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.
وحضر الاجتماع نائب المدير العام الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي ، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع بن عيسى الخيبري، ومدير المحاجر في فرع منطقة مكة المكرمة فؤاد الغامدي، لمناقشة كافة الخطط البيطرية والمحجرية التي أعدت لموسم الحج .
وحث "الغامدي" الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة" بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.
وثمّن جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن .
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
04:25 PM
بحث كافة التدابير البيطرية والمحجرية التي أعدت للموسم
ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم الاثنين، الخطة التشغيلية لموسم الحج للتأكد من جاهزية الفرع لتحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن.
وحضر الاجتماع نائب المدير العام الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي ، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور عبدالمانع بن عيسى الخيبري، ومدير المحاجر في فرع منطقة مكة المكرمة فؤاد الغامدي، لمناقشة كافة الخطط البيطرية والمحجرية التي أعدت لموسم الحج .
وحث "الغامدي" الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها "البيئة، والمياه، والزراعة" بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.
وثمّن جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن .
، "الغامدي" يناقش الخطط التشغيلية لـ"بيئة مكة" خلال الحج ،
المصدر : الخليج 365
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