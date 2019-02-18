الجوازات تكشف مدى إمكانية تجديد الشركة إقامة الموظف وهو بالخارج

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مدى إمكانية قيام الشركة بتجديد إقامة الموظف وهو موجود خارج المملكة. ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى ”الجوازات” قائلا: ”‏‎هل يمكن للشركة تجديد الاقامة لي وانا خارج السعودية ؟؟”؛ لتجيب: ”‎‎أهلاً بك، التعليمات لا تسمح لك بذلك. سعدنا بتواصلك”.

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